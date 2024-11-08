Бизнес Подмосковья активно пользуется «зонтичными» поручительствами корпорации МСП

За три квартала 2024 года предприниматели Московской области привлекли более 16 млрд рублей кредитных средств с использованием механизма зонтичных поручительств корпорации МСП. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В январе–сентябре 2024 года подмосковный бизнес из сектора МСП получил 16,61 млрд кредитов с использованием зонтичных поручительств Корпорации МСП. Это на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество получателей выросло кратно — на 171%. Всего получателями стали 1 452 субъекта МСП из Подмосковья», — сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В общем объеме привлеченных в России с помощью зонтичных поручительств корпорации МСП средств доля Московской области составляет почти 5%. Чуть менее — около 4,6% — доля Подмосковья в общем количестве получателей кредитов в рамках этой программы.

Механизм зонтичных поручительств был запущен по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году. Он реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Поручительства обеспечивают до 50% от суммы кредита и могут достигать 1 млрд рублей при сроке кредитования до 15 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.