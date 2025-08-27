Бизнес осваивает новые стратегии для удержания внимания клиентов в цифровую эпоху

Информационная перегрузка сделала внимание главным ресурсом современного рынка, и бизнесу приходится искать новые подходы для его удержания. Учредитель группы компаний «Регионхимснаб» Владимир Угрюмов рассказал, как компании адаптируются к этим условиям, сообщает АБН24 .

В условиях цифрового перенасыщения внимание стало ключевым активом для бизнеса, а информация утратила прежнюю ценность. Владимир Угрюмов, учредитель группы компаний «Регионхимснаб», отметил, что традиционные методы привлечения клиентов, основанные на массовости и громкости, больше не работают. По его словам, постоянный поток уведомлений и рекламы сформировал у потребителей клиповое мышление, что затрудняет удержание их интереса.

Эксперт подчеркнул, что цифровизация, призванная упростить восприятие, привела к информационному хаосу и снижению продуктивности. Исследования показывают, что даже кратковременное переключение между задачами может уменьшить эффективность работы до 40%. В таких условиях бизнесу необходимо искать новые способы взаимодействия с клиентами.

В сегменте B2B, особенно при тендерных закупках, цена остается важным фактором, однако гибкая ценовая политика и высокий уровень сервиса приобретают все большее значение. В промышленной химии, по словам Угрюмова, инфраструктурные инвестиции — склады, транспорт, лаборатории — формируют дополнительную ценность для клиента, который получает не только продукт, но и гарантированный результат.

Сегодня, как отметил эксперт, конкурентное преимущество заключается в партнерстве и поддержке клиентов. Компании, которые помогают решать задачи и берут на себя часть инфраструктурной нагрузки, формируют долгосрочные отношения. Для производственных предприятий особенно важны бесперебойные поставки и наличие региональных складов, что снижает риски и укрепляет доверие.

Угрюмов добавил, что регулярный анализ рынка и работа с современными трендами, такими как экологичность и автоматизация, позволяют компаниям не только соответствовать спросу, но и формировать его. Он подчеркнул, что клиент останется с тем, кто лучше других решает его проблемы.