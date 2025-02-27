Бизнес-омбудсмен Подмосковья рассказала о важности защиты бизнесменов

Исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова рассказала о том, почему важно делиться историями успеха по защите прав предпринимателей, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.

«Истории успеха, связанные с защитой прав предпринимателей, — это не просто отчеты о проделанной работе, а мощный инструмент поддержки и мотивации бизнес-сообщества. Делая такие случаи публичными, мы добиваемся сразу нескольких важных эффектов», — сказала Чудакова.

Во-первых, информирование предпринимателей о доступных механизмах защиты. Не все представители бизнеса знают о возможностях защиты своих интересов при содействии Уполномоченного. Публикация успешных случаев показывает, что существует реальный механизм отстаивания своих прав — будь то решение проблем с налоговыми инспекциями, неправомерные действия правоохранительных органов или споры с ресурсоснабжающими структурами.

Во-вторых, существует некоторое недоверие к государственным структурам. Одной из причин, по которой предприниматели не обращаются за защитой своих прав, является опасение за свой бизнес или сложность процесса. Демонстрация реальных историй успеха, когда проблема была решена, а бизнес продолжил свою работу, способствует росту доверия к системе защиты.

Третье — повышение эффективности работы органов власти и правоохранительных структур. Чем больше случаев успешного разрешения конфликтов публикуется, тем больше ответственности берут на себя органы власти. Это снижает вероятность злоупотреблений и способствует развитию цивилизованных взаимоотношений между бизнесом и государством.

В-четвертых, популяризация механизмов досудебного урегулирования. Успешные кейсы показывают, что в ряде ситуаций можно решить спор без судебных разбирательств, что экономит предпринимателям время и деньги. Это также снижает нагрузку на судебную систему и ускоряет процесс разрешения бизнес-конфликтов.

И, наконец, истории успеха помогают бизнесу обмениваться опытом, перенимать лучшие практики и формировать сообщество, где предприниматели поддерживают друг друга. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, который чаще сталкивается с административными барьерами.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.