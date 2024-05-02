Бизнес-омбудсмен Подмосковья поспособствовал партнерству крупных производств

Сеть общественных приемных уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева охватывает 46 муниципальных образований региона. Руководители приемных осуществляют прием и консультируют предпринимателей по широкому спектру вопросов. Содействие приемной в Богородском округе помогло двум крупным металлургическим производственным компаниям стать партнерами, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Руководитель приемной уполномоченного в Богородском городском округе Магомет Сакалов ведет активную деятельность по защите прав бизнеса в городе с начала 2020 года. За помощью к нему обратился руководитель производства, занимающегося обработкой металлоизделий. Компаний получила большое количество заказов, однако, имеющиеся производственные мощности не позволяли их выполнить. Целью обращения было содействие в поиске партнеров для организации промышленной кооперации.

Магометом Сакаловым была подобрана компания, располагающая необходимыми для производства продукции мощностями и организована встреча руководителей предприятий. В ходе встречи между ними были установлены партнерские отношения. Производства объединили силы для рационального использования мощностей и компенсации недостающих ресурсов и уже приступили к реализации проекта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.