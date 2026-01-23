Бизнес-омбудсмен Подмосковья посетила завод электроизоляционных материалов в Наро-Фоминске

Исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова провела рабочий визит на завод электроизоляционных материалов в Наро-Фоминском округе, чтобы обсудить развитие производства и меры поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Наталья Чудакова посетила предприятие, выпускающее электро- и теплоизоляционные материалы для электромашиностроения, кабельной промышленности, авиастроения, а также для объектов оборонного и гражданского назначения. Завод входит в число мировых лидеров по производству электроизоляционных материалов на основе слюды.

В ходе визита Чудакова и руководитель предприятия Игорь Куимов обсудили производственные процессы, кадровые вопросы и взаимодействие бизнеса с органами власти. Куимов отметил, что продукция завода востребована в различных отраслях, а уникальные разработки, включая решения для огнестойких кабелей и авиационной изоляции, повышают конкурентоспособность предприятия.

Директор завода подчеркнул, что участие в национальном проекте повышения производительности труда позволило увеличить эффективность на 30%. Сейчас в группе компаний работает около 2 500 человек, а на заводе в Атепцево — 182 сотрудника. Рост объемов выпуска обеспечен за счет модернизации и оптимизации процессов.

Чудакова отметила замкнутый производственный цикл, культуру рационализаторства и вовлеченность коллектива. По ее словам, такие визиты способствуют популяризации современных производств среди молодежи и помогают выявлять актуальные вопросы бизнеса для оперативного решения.

По итогам встречи отмечено, что выездные мероприятия способствуют эффективному диалогу между бизнесом и властью, а муниципальные общественные приемные уполномоченного становятся удобной площадкой для поддержки предпринимателей на местах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.