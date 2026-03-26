сегодня в 15:15

Бизнес-омбудсмен Подмосковья обсудила «Честный знак» с коллегой из Воронежа

Исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова провела рабочую встречу с воронежским коллегой Владимиром Семыниным. Стороны обсудили внедрение системы «Честный знак» и сопровождение бизнеса при переходе на новые требования, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Центральной темой встречи стало внедрение системы маркировки «Честный знак» на производстве. Участники рассмотрели вопросы адаптации внутренних процессов предприятий, обеспечения прозрачности товарооборота и противодействия нелегальной продукции.

Отдельное внимание уделили маркировке товаров легкой промышленности. По словам участников, эта сфера остается чувствительной для бизнеса, поскольку требует корректной настройки учетных, кассовых и производственных процессов при соблюдении обязательных требований.

Обсуждение продолжилось в формате совещания с посещением предприятий, выпускающих продукцию, подлежащую маркировке. Руководители компаний обозначили практические сложности при организации работы и поделились опытом внедрения системы в текущую деятельность.

Участники отметили, что обмен региональной практикой помогает вырабатывать понятные подходы к сопровождению бизнеса, своевременно выявлять проблемные вопросы и снижать риски при применении обязательных требований.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.