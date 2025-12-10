Бизнес-омбудсмен Московской области обсудила мониторинг цен на продукты с депутатами

Исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова 10 декабря приняла участие в заседании комитета Мособлдумы по аграрной политике, где обсуждался мониторинг цен на продукты питания и меры по обеспечению продовольственной безопасности региона, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

На заседании комитета Московской областной думы по аграрной политике и потребительскому рынку рассмотрели вопросы доступности продуктов питания, мониторинга цен на основные товары и прогнозирования рисков удорожания сырья. Особое внимание уделили мерам, которые принимают власти региона для сдерживания роста цен, поддержания баланса интересов потребителей и бизнеса, а также обеспечения устойчивости продовольственного рынка.

Наталья Чудакова отметила важность системного взаимодействия с предпринимателями при обсуждении ценовой политики. Она подчеркнула, что рост издержек, колебания на сырьевых рынках и требования к модернизации производства напрямую влияют на себестоимость продукции. По ее словам, бизнес несет ответственность перед потребителями, особенно в отношении товаров повседневного спроса. Чудакова заявила, что меры по сдерживанию цен должны сочетаться с поддержкой добросовестных производителей и снижением административных барьеров.

В результате заседания определили ключевые направления дальнейшей работы: совершенствование механизмов мониторинга цен, повышение прозрачности формирования стоимости товаров и развитие диалога между органами власти и предпринимателями. Уполномоченный продолжит участие в этой работе, опираясь на обращения предпринимателей и анализ конкретных случаев.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.