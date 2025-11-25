Бизнес-омбудсмен и предприниматели обсудили налоговую реформу в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском округе состоялся обучающий семинар для предпринимателей, посвященный предстоящим изменениям в налоговом законодательстве. Мероприятие прошло по инициативе Восточной торгово-промышленной палаты и общественных приемных уполномоченного по защите прав предпринимателей в Раменском округе и городском округе Павловский Посад при поддержке Орехово-Зуевской администрации. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.

В работе семинара приняла участие исполняющий обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова. В зале собрались порядка 40 представителей малого и среднего бизнеса, в том числе из сфер торговли, услуг и производства.

В рамках программы были представлены ключевые положения налоговой реформы 2026 года: изменения критериев применения упрощенной системы налогообложения, подготовка бизнеса к поэтапному снижению лимитов по УСН, а также новации для плательщиков НДС и страховых взносов. Отдельный блок был посвящен основным рискам для предпринимателей — дроблению бизнеса, работе с самозанятыми и ИП, выбору системы налогообложения и оценке фискальной нагрузки.

Спикеры дали практические рекомендации по подготовке к изменениям: планирование бюджета с учетом увеличения налоговой и страховой нагрузки, анализ договорной базы, выстраивание прозрачных схем работы с контрагентами, отказ от рискованных моделей «формального» разделения бизнеса, а также оценка целесообразности применения АУСН с учетом ее ограничений и особенностей. Участники получили разъяснения по наиболее проблемным вопросам и смогли задать индивидуальные вопросы, связанные с их конкретной бизнес-ситуацией.

Наталья Чудакова отметила, что тема изменений в налоговом законодательстве остается одной из самых чувствительных для предпринимательского сообщества.

«Предстоящие изменения в налоговой сфере напрямую влияют на устойчивость и планирование бизнеса. Наша задача — не только реагировать на уже возникшие проблемы, но и максимально предупреждать их за счет качественного правового просвещения. Общественные приемные Уполномоченного в муниципалитетах системно работают над тем, чтобы предприниматели получали понятные разъяснения норм действующего законодательства, могли заранее оценить риски и выбрать оптимальную модель работы», — сказала Чудакова.

По итогам семинара участники отметили практическую направленность материалов и важность продолжения подобных мероприятий на муниципальных площадках с участием налоговых экспертов и института Уполномоченного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.