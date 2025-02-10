Бизнес-леди Подмосковья приглашают на форум-фестиваль 27 февраля

Женщин-предпринимателей Московской области приглашают принять участие во II форуме-фестивале «Мамы. Дети. Бизнес». Мероприятие состоится 27 февраля 2025 года в г. Москве на территории цифрового делового пространства «ЦДП» по адресу: ул. Покровка, 47, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес» — это возможность для участниц:

бесплатно принять участие в тренингах и мастер-классах от известных спикеров и экспертов;

получить актуальные бизнес-знания на одной площадке;

узнать пошаговые алгоритмы создания и развития своего дела с нуля на личных консультациях с менторами фестиваля;

составить индивидуальный план реализации своей бизнес-идеи;

узнать все об инструментах государственной поддержки;

расширить круг деловых связей и найти партнеров.

Фестиваль станет одним из этапов социального образовательного проекта «Мама-предприниматель» — федеральной грантовой программы для женщин с детьми до 18 лет.

Организаторами мероприятия выступают министерство экономического развития РФ, правительство Москвы и фонд поддержки социальных проектов.

Порядка 1,2 тыс. мам-предпринимателей посетят фестиваль очно, более 50 тыс. участниц смогут присутствовать в онлайн-формате. Ожидаемый информационный охват — более 500 тыс. человек.

Подробнее о мероприятии и регистрация доступны по ссылке на сайте форума.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.