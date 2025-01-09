Бизнес-консультант назвал пять признаков компании-мечты в России

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Консультант Саркисов: привлечь работников, кроме зарплаты, могут 5 факторов

Основатель консалтинговой компании «АРС страхование» Арсен Саркисов назвал основные способы для привлечения и удержания высококвалифицированных сотрудников, сообщает «ФедералПресс» .

По данным исследования Superjob, которые привел эксперт, 74% работников готовы сменить работу ради более привлекательных условий труда.

По словам Саркисова, помимо конкурентной зарплаты, высококвалифицированные кадры можно привлечь с помощью пяти факторов, которые формируют так называемый HR-бренд компании.

Во-первых, это забота о здоровье сотрудников, включая расширенную страховку ДМС, возможность посещать психолога и фитнес-центр.

Во-вторых, важен соцпакет, в который входит оплата проезда и питания на работе, различная матпомощь, возможность прикрепить детей и других членов семьи к пакету ДМС и так далее.

В-третьих, ценятся комфортные условия труда, такие как удаленная работа, гибкий график, коворкинги.

Кроме того, опытных работников привлекают возможности для развития и карьерного роста — образовательные программы, менторство, индивидуальные планы, развитая корпоративная культура, которая предполагает поддержку инициатив и признание достижений.