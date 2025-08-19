Бизнес и профсоюзы обнаружили увеличение скрытой безработицы в РФ

Бизнес и профсоюзы обнаружили, что увеличивается скрытая безработица. На заводах и предприятиях растет количество работников в простое, выходящих на неполный день или предполагаемых к увольнению, рассказали « Ведомостям » в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), «Деловой России», деловом объединении «Опора России» и Торгово-промышленной палате.

Количество сотрудников предприятий, выходящих на неполный рабочий день или неделю, к середине июля увеличилась до 14,4% от среднесписочного количества сотрудников после 9,1% в июне. По состоянию на 15 июля, в этом режиме трудились 51,9 тыс. человек. Часто с подобной ситуацией сталкиваются в промышленных регионах — Ульяновской, Ярославской, Самарской, Московской области, Республике Татарстан.

Количество сотрудников в простое увеличилось в июле до 11,1%. В этом статусе оказались 39,7 тыс. сотрудников предприятий.

Уволить в июне собирались 20,4% (73,5 тыс.) от среднесписочной численности сотрудников. Наибольшее количество по отраслям — в области образования, деятельности больниц, говорится в службах занятости.