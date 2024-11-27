Биткоин притягивает россиян на криптобиржи

Посещение россиянами различных сайтов, связанных с криптовалютами, увеличивается вслед за ростом курса биткоина и других популярных цифровых валют, следует из аналитики «Мегафона» на основе обезличенного трафика абонентов на тематические ресурсы.

С 1 сентября до середины ноября средненедельный трафик, который россияне потратили на площадках цифровых валют, увеличился в среднем на 5%. В первые две недели ноября объем трафика вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом октября. Общий интернет-трафик столичных пользователей на эти площадки в первые недели ноября вырос на 17% по сравнению с началом октября.

Самый крупный прирост в начале ноября продемонстрировала биржа Deribit (+126%), далее следует криптоплощадка HTX (+24%), а замыкает тройку лидеров KuCoin (+23%). Binance, Bybit и MEXC лидировали в ежемесячном трафике по общему объему потраченных Мб — 45%, 25% и 8% соответственно.

В то же время ряд бирж потеряли часть трафика. Например, китайская Gate.io показала снижение на 26%, а падение трафика на Upbit и Kraken составили -6% и -4% соответственно.

После разочарования россиян в валюте Hamster Kombat (HMSTR), вышедшей на биржи 26 сентября, криптобиржа EBI Exchange растеряла в октябре более 80% трафика и продолжила падение в таком же темпе в текущем месяце.

Как отмечается в сообщении, рост трафика российских участников крипторынка соответствует общемировой тенденции.

Общий рост трафика на крупнейших криптоплощадках объяснялся ростом цены на основные криптовалюты и, в первую очередь, на биткоин. Курс базовой криптовалюты, занимающей около 60% объема торгов, на мировом рынке начал расти не в октябре, а сразу после наступления ноября.

Ethereum в ноябре перешагнул отметку в 3000 долларов за монету и подорожал за месяц на 40%, Solana выросла в цене почти на 60%, а токен XRP увеличился в цене в три раза.

С 1 ноября в России вступил в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты. Законом были закреплены основные понятия (майнинг цифровой валюты, «майнинг пул», «оператор майнинговой инфраструктуры»), а также упорядочены определенные действия с криптовалютами.