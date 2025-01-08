Bitcoin подешевел на 5 тыс долларов за сутки из-за высокой инфляции в США

Стоимость криптовалюты Bitcoin вслед за фондовыми рынками рухнула на пять тыс. долларов за день — со 100 тыс. до 95 тыс. долларов, альткоины тоже начали дешеветь. Это произошло после того, как были опубликованы макроэкономические данные в Соединенных Штатах, сообщает РБК .

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum подешевела на 8% до 3,33 тыс. долларов. На 16% снизились в цене цифровые активы Celestia (TIA), Hyperliquid (HYPE) и Gala (GALA).

Из-за удешевления криптовалюты были ликвидированы 233 тыс. торговых позиций на сумму около 700 млн долларов за сутки. Из них 270 млн пришлось на Ethereum и Bitcoin, почти 60 млн - на Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE).

Ценового пика Bitcoin достиг 18 декабря. Тогда он стоил 108 тыс. долларов.

8 января цена уменьшилась на 11% до 95,7 тыс. долларов.

Эксперты Presto Research, как пишет The Block, считают, что криптовалюта подешевела из-за боязни инвесторов сохранения высоких уровня инфляции, а также ставок по кредитам в США. Аналитик BTC Markets Рэйчел Лукас отметил, что трейдеры ожидают сохранения высокой процентной ставки в Соединенных Штатах на протяжении длительного периода времени.

30 декабря 2024 года Bitcoin дешевел до 91,4 тыс. долларов.