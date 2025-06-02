Бионические протезы «МЕТИЗ» из Подмосковья показали на международной конференции

2 дня работы, 16 тыс. гостей, 100 зарубежных компаний и организаций из 40 стран мира. В пятницу завершилась XIII международная конференция Startup Village. По традиции мероприятие прошло на территории инновационного центра «Сколково», объединив на одном пространстве инноваторов и предпринимателей, инвесторов и представителей власти. Компания «МЕТИЗ» из подмосковного Щелково представила на выставке проектов Startup Bazaar бионические протезы кистей «Максбионик». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Стань первооткрывателем!» — слоган конференции 2025 года. Программа сессий была сверстана по теме достижений технологического лидерства и суверенитета, а выставка Startup Bazaar собрала более 100 стартапов высокотехнологичных направлений. У посетителей была возможность не просто посмотреть на новые разработки в области медицины, реабилитации, космических технологий и т. д., но и протестировать выставочные образцы и пообщаться с изобретателями.

На стенде «МЕТИЗ» работали амбассадоры бренда — Алексей Мутин и Алексей Транцев. Оба — «парники» (Примечание: ампутация обеих рук), оба мастерски владеют функционалом бионических протезов и ведут насыщенную жизнь. Протезы кистей «Максбионик» помогают им самостоятельно вести быт и строить успешную карьеру. На выставке Алексеи объясняли гостям принципы работы российских протезов и демонстрировали их возможности в действии — подписали десятки открыток, пожали сотни рук, показали, как ежедневно работают с ноутбуком и телефоном.

«МЕТИЗ» купил долю в компании «Максбионик» в ноябре 2023 года, позволив резиденту «Сколково» сосредоточиться на разработках новых моделей бионических кистей, и взяв на себя весь производственный процесс.

«Я посетил эту выставку для того, чтобы ознакомиться с различными современными решениями в сфере IT в России. Обратил внимание на вашу экспозицию, на вашу компанию, потому что Шри-Ланка заинтересована в развитии сотрудничества в сфере медицины с Россией. И ваша компания особо выделяется, потому что Россия знаменита своими высокотехнологичными разработками. В Шри-Ланке развитие современного протезирование рук, ног вызывает большой интерес, потому что у нас тоже существует проблема с отсутствием конечностей у некоторых категорий населения. И я очень надеюсь, что смогу сыграть роль моста между ланкийскими компаниями и вашей компании для нашего взаимовыгодного сотрудничества и успеха», — сказал министр Посольства Шри-Ланки в России по вопросам торговли и образования Чамила Джаяратна.

Пользователь бионических кистей «Максбионик», амбассадор компании «МЕТИЗ» Алексей Транцев сказал, что к стенду подходили очень много людей — инвесторы, и представители госструктур, и иностранные гости, много молодежи.

«Самый частый вопрос: как работают эти протезы, и чем принципиально отличаются от конкурентов, производимых в России и мире. Объясняли, показывали, рассказывали, подчеркивали разные стороны развития этих протезов», — сказал Транцев.

По словам пользователя бионических кистей «Максбионик», амбассадора компании «МЕТИЗ» Алексея Мутина, всех волновал вопрос о том, сколько стоят протезные комплектующие.

«Часто люди бывают удивлены, что в нашей стране такие высокоэффективные современные протезы можно получить за счет Социального фонда и за счет государства», — сказал Мутин.

Компания «МЕТИЗ», основанная в 1999 году, является ведущим российским предприятием, которое осуществляет полный цикл протезирования конечностей: от разработки и производства собственных модулей до изготовления протезов под индивидуальные параметры пациента с последующей реабилитационной программой.

Производственные мощности «МЕТИЗ» расположены в подмосковном Щелкове. Ежегодный объем выпускаемой продукции насчитывает свыше 100 тыс. изделий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.