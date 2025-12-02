Билеты на новогодние шоу теперь обходятся дороже: как выросли траты год к году

Россияне активизируются в покупках билетов на новогодние шоу и театральные представления еще в ноябре. Чем ближе зимние каникулы, тем сложнее приобрести их из-за ажиотажа. Общий средний чек на такой билет по картам в ноябре 2025 года вырос до 3 920 руб. с 3 640 руб. в ноябре прошлого года, рассказали РИАМО в банке «Русский Стандарт».

Аналитики банка взяли за 100% общее число платежей по картам в трех вышеупомянутых категориях в ноябре 2025 года. Бесспорными лидерами по традиции стали театральные постановки и концерты (в том числе, и новогодние елки для детей). Согласно статистике банка, в ноябре на них пришлось 60% покупок билетов на развлечения. Кстати, их доля снизилась относительно аналогичного периода 2024 года, когда она была 63%. А средний чек билета на театральную постановку, концерт или шоу в ноябре 2025 года составил 5 542 руб.

Вторая строчка рейтинга в зависимости от числа платежей по картам банка — у парков аттракционов, цирков, квестов и аквапарков с долей 36% среди трех указанных категорий. Средний чек на такой билет в ноябре 2025 года составил 1 424 руб.

И, наконец, на третьей позиции — зоопарки и океанариумы. Их доля в ноябре 2025 года, как и годом ранее, составила 4%. Средний чек такой покупки в ноябре текущего года составил 2 201 руб.

Чаще всего билеты на развлечения в преддверии Нового года покупают в офлайне — 57% против 48% у онлайна.

