Президент ВТБ Андрей Костин на XVI инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что российская экономика сегодня не страдает от рецессии или кризиса: наблюдается низкий уровень безработицы и рост реальных доходов населения, сообщает RT .

«Смотрите, у нас минимальная за всю историю нашей страны безработица. Располагаемые доходы населения с начала года выросли в реальном выражении уже на 8,5%», — сказал Костин.

Экономика продолжает свое развитие без крупных банкротств и значительных нарушений. Для большинства людей не наблюдается резкого ухудшения условий жизни.

Тем не менее, Костин указал на проблемы, в числе которых строгая монетарная политика и вынужденная продажа ресурсов по сниженным ценам из-за колебаний нефтяного рынка. Однако, несмотря на эти обстоятельства, он полагает, что экономика эффективно адаптируется к современным трудностям.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.