Березнюк: цены на мясо и молочные продукты не снизятся в Рождественский пост

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк сообщил, что в период Рождественского поста с 28 ноября по 6 января не стоит ожидать заметного снижения цен на мясную и молочную продукцию, поскольку новогодний спрос компенсирует снижение потребления, сообщает RT .

В период Рождественского поста часть населения сокращает потребление мяса и молочных продуктов. Березнюк рассказал, что спрос на эти категории может снижаться на 5–10%.

«Традиционно в периоды проведения православных постов, включая и Рождественский пост, часть населения снижает потребление как молочных продуктов, так и мяса. В эти периоды спрос среди покупателей действительно может снижаться в отдельных категориях данной продукции на 5—10%», — пояснил Березнюк.

Однако эксперт отметил, что этот фактор не оказывает существенного влияния на динамику цен. По его словам, эффект поста перекрывается новогодним ажиотажем и повышенным спросом.

«Чаще всего в эти периоды незначительно падает спрос, например, на свежее молоко, при этом на продажах сыров это отражается гораздо в меньшей степени», — добавил он.

Березнюк подчеркнул, что снижение спроса слишком локально и кратковременно, чтобы привести к снижению розничных или оптовых цен.

«Не стоит ожидать заметного снижения цен на мясо и молочную продукцию в период Рождественского поста — рынок формируется прежде всего на повышенном новогоднем спросе», — подытожил эксперт.

