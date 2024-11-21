Белорусский трактор и российский комбайн: что выбирают фермеры Ленобласти

Агропромышленный сектор Ленинградской области продолжает проявлять высокую активность, хотя рынок сельскохозяйственной техники показывает разнонаправленные тенденции. Руководитель Северо-Западного дивизиона продаж ГК "Альфа-Лизинг" Сергей Назаров рассказал, как регион находит пути для адаптации и какие аспекты остаются приоритетными для фермеров, сообщает АБН24 .

В Ленинградской области в III квартале 2024 года наблюдался устойчивый интерес к покупке сельскохозяйственного оборудования. Число заявок на лизинг в период с июля по сентябрь сохранилось на уровне, зафиксированном во II квартале.

«В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года число таких обращений выросло на 10%. Такой рост объясняется общим подъемом агропромышленного комплекса (АПК) региона: за год его рост составил 24%. Существенное влияние на положительную динамику оказала государственная поддержка аграриев, которую в 2025 году планируется увеличить еще на 11%», — отметил Назаров.

Тем не менее рынок сталкивается с определенными трудностями. Во второй половине года было отмечено снижение активности среди предпринимателей, что стало результатом повышения цен на сельскохозяйственную технику и увеличения ключевой процентной ставки.

Плохие условия финансирования для аграриев привели к снижению объемов оформленной в лизинг техники на 50% по сравнению со II кварталом. Это связано с увеличением цен на сельхозоборудование, которые в 2024 году возросли на 30-50% относительно прошлого года, что ограничило покупательскую способность, добавил Назаров.

Несмотря на общий спад активности, наиболее востребованным типом сельскохозяйственной техники, по словам эксперта, продолжает оставаться трактор МТЗ белорусского производства, который занимает около 62% от общего объема лизинговых продаж в регионе.

Финансовые учреждения нацелены на стимулирование спроса на сельхозтехнику, особенно местного производства. Для аграриев предлагаются льготные условия лизинга: авансовый платеж при покупке российского комбайна составляет приблизительно 10%, в то время как при приобретении иностранного аналога — 15%. Эти меры направлены на поддержку сельхозпроизводителей и развитие рынка в условиях экономических трудностей.