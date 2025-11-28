Беглов подписал поправки к бюджету Петербурга с увеличением доходов на 2025 год

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил осеннюю корректировку бюджета, увеличившую доходы города на 77,7 миллиарда рублей в 2025 году, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Беглов подписал закон о внесении изменений в бюджет Петербурга на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Документ был одобрен большинством депутатов Законодательного собрания.

В результате корректировки доходы бюджета на 2025 год увеличились на 77,7 млрд рублей. Из них 66,8 млрд рублей составляют собственные поступления, еще 10,9 млрд рублей — безвозмездные поступления. Общий объем доходов города в 2025 году достигнет 1,406 трлн рублей, расходы составят 1,507 трлн рублей, а дефицит — 101,2 млрд рублей.

Александр Беглов отметил, что осенняя корректировка бюджета направлена на усиление социальной поддержки жителей. По его словам, сокращение дефицита и отказ от новых займов укрепляют финансовую устойчивость города и обеспечивают выполнение социальных обязательств.

Дополнительные средства будут направлены на социальные расходы. В частности, 9,1 млрд рублей выделят на выплаты участникам специальной военной операции и их семьям, 3 млрд рублей — на субсидии для организаций теплоснабжения и перевозчиков, 2,2 млрд рублей — на льготное лекарственное обеспечение, 1,3 млрд рублей — на уборку дворовых территорий, 1,2 млрд рублей — на поддержку пенсионеров.

