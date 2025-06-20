Беглов: Петербург планирует заключить соглашения на ПМЭФ-2025 на уровне 2024 г

В прошлом году город на Неве стал лидером среди субъектов Федерации по сумме соглашений, заключенных на ПМЭФ, обогнав ближайшие позиции в два раза. Сумма насчитывает около 1,2 трлн руб. Экспозиционно-деловая зона, в которой представлены крупнейшие инфраструктурные проекты Петербурга, стала одной из самых популярных на ПМЭФ.

«Все это прежде всего — результат наращивания бюджета и привлечения инвестиций. Город увеличил объем вложений в основной капитал с 745 млрд рублей в 2019 году до 1,529 трлн рублей в 2024-м. Национальное рейтинговое агентство включило Петербург наравне с Москвой в группу регионов с наиболее высокой инвестиционной привлекательностью», — добавил губернатор.

В рамках заключенных на ПМЭФ-2024 контрактов промышленные инвесторы уже начали работу на стройплощадках, для компании «Активный компонент» уже ведутся строительно-монтажные работы и закупается оборудование. Научно-технологическая фирма «ПОЛИСАН» начала производство лекарственных препаратов на территории промышленного парка «Софийский». НПО «Спецматериалы» подходит к окончанию строительства научно-исследовательского и научно-производственного комплекса, а компания «Северсталь» уже отметилась созданием новых рабочих мест в рамках проекта модернизации мощностей по выпуску трубного проката.

В 2025 году Беглов отметил, что планируется заключение соглашений по всем спектрам экономики города и 10 приоритетным направлениям. Особое внимание будет уделено транспортной и научно-технической сфере, отрасли туризма и отдыха, строительству объектов социальной, общественно-деловой, культурной, инженерной и другой инфраструктуры. Плановая сумма контрактов ожидается на уровне 2024 года.