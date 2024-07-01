Baza: цена на голубику увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом

Цены на грузинскую и отечественную голубику в российских магазинах выросли, сообщает Baza .

Россия каждый год приобретала голубику в Грузии и Сербии по фиксированной цене. В мае отечественные закупщики под разными предлогами стали уменьшать закупочную стоимость ягоды, которая составляла 7,4 евро за 1 кг. Сербские фермеры отказались продавать товар, когда цена дошла до 3,3 евро.

Цену на грузинскую ягоду отечественные закупщики снижать не стали. Она осталась на уровне прошлого года — 7,5 евро за кг.

При этом российские ретейлеры стали продавать грузинские ягоды дороже. Если в прошлом году конечная цена для российских потребителей составляла 800–1100 рублей за кг грузинской ягоды, то в этом году за кг просят около 2000 рублей.

Отечественная голубика также подорожала, хотя из-за майских заморозков до 30% полей потеряли урожай, а объемы поставок уменьшились. Закупочная цена ягоды упала до 530–560 рублей.

Однако из-за того, что грузинская голубика выросла в цене, стоимость отечественной ягоды в магазинах тоже решили поднять. И если в прошлом году покупатели отдавали 900–1200 рублей за кг, то сейчас конечная цена выросла до 1200–1800 рублей.