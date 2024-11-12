Bayer закончил квартал с убытком в 4,2 млрд евро

Немецкая компания Bayer, занимающаяся производством фармацевтических препаратов и сельскохозяйственных удобрений, закрыла третий квартал 2024 года с убытком в 4,2 млрд евро, пишет «Коммерсант» .

Для компании это не первый раз, когда именно третий квартал года закрывается с большим убытком. В 2023 году в это же время убыток Bayer составлял 4,6 млрд евро.

Общая выручка немецкого производителя составила 9,9 млрд евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее. Финансовые потери Bayer объясняет сложными условиями работы на сельскохозяйственном рынке, где цены на зерновые культуры обрушились, а в секторе удобрений и ГМО присутствует регулярное давление.

В фармацевтическом рынке немецкой компании приходится сдерживать конкуренцию со стороны производителей дженериков — дешевых аналогов фармацевтических препаратов с истекшим сроком патентной защиты.

У компании не оставалось другого выбора, как сократить собственный прогноз по прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации до 10,4-10,7 млрд евро. После публикации отчета и снижения прогноза прибыли 12 ноября 2024 года акции Bayer обрушились на 11%.