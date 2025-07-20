«Башнефть» снова подняла цены на бензин

«Башнефть» еще раз повысила цены на бензин на 10 копеек

На заправках компании «Башнефть-Розницы» в третий раз на июль зафиксировано подорожание стоимости двух видов топлива. В целом за 2025 год это уже 13-е повышение цен, сообщает РБК .

Топливо марок АИ-95 и ATUM-95 подорожало на 10 коп. Стоимость АИ-95 теперь составляет 59,9 руб., АИ-95 ATUM — 60,95 руб. за литр. Другие виды бензина не подорожали.

До этого бензин компании дорожал 6 и 13 июля. В последний раз «Башнефть» поднимала цену на четыре вида бензина — АИ-92 ATUM, АИ-92, АИ-95 ATUM и АИ-95. Топливо подорожало тогда на 40 коп.

Всего с начала лета компания повышала стоимость бензина пять раз.

Ранее эксперт Анастасия Бунина заявила, что рост цен на бензин этим летом неизбежен, но его можно притормозить. В правительстве будет рассматриваться вопрос о полном запрете экспорта бензина.