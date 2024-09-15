Бараны, самолеты и секс-игрушки: что россияне отдают в залог под кредиты

Россияне чаще всего отдают машины в залог для взятия кредитов

В РФ предприниматели и граждане чаще всего из движимого имущества отдают в залог для взятия кредитов машины, также встречаются видеокарты, часы и кольца, животные и секс-игрушки, сообщает РБК .

За январь–август 2024 года в стране в реестр нотариата внесли 2,3 млн новых записей, это на 35% превышает показатели такого же периода 2023 года. Увеличение числа записей может быть связано с развитием малого и среднего бизнеса. Именно этот сектор чаще всего как залог оставляет оборудование и сельхозживотных (коров, лошадей, кроликов и других).

На сегодняшний день в реестре уведомлений о залоге движимого имущества — около 20,3 млн записей. Свыше 50% из них — это транспортные средства. Количество машин, взятых в залог под займы за 8 месяцев, оказалось на 64% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Кроме легковых автомобилей, автобусов и грузовиков, в реестре указаны снегоходы, лодки, катера, вертолеты и самолеты.

Очень сильно за 5 лет увеличилось число заложенных электросамокатов. Сейчас таких записей 57,6 тыс., а в 2019 году их было только 13.

Растет и количество отданных под залог товаров для взрослых. Секс-игрушек в реестре на сегодняшний день насчитывается свыше 7,6 тыс., что на 68% больше, чем 5 лет назад.

Граждане чаще всего сдают под залог кольца, драгоценные камни, часы, картины.