Бар Uma2rman в Сочи задолжал 3,3 млн рублей и закрылся

Сочинский бар Uma2rman певца Владимира Кристовского накопил долгов на 3,3 млн рублей за аренду и коммуналку, он закрылся, сообщает Mash .

Владеет баром компания «Ума». Она почти год не вносила плату за аренду и коммунальные услуги, долги копились с декабря 2022 года по октябрь 2023 года. На сегодняшний день ресторан закрыт.

Владимиру Кристовскому в этом бизнесе принадлежит 20%, остальная доля — у Софьи Даниловой (65%) и Валерия Терляхина (15%). Бар находился на территории горно-туристического центра «Газпром» в Сочи.

Арендодатель из-за долгов подал в суд на заведение и выиграл. Теперь ему владельцы ресторана обязаны выплатить 3,3 млн — это основной долг, неустойка и госпошлина.

Фирму зарегистрировали в декабре 2022 года. Сегодня счета ООО заблокированы. За 2023 год компания заработала 34,6 млн рублей, прибыль составила 2,3 млн.