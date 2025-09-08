Банки выступили против оценки доходов россиян только по официальным документам

Российские банки высказываются против оценки доходов граждан только по официальным документам. Нововведения Центробанка могут привести к тому, что люди начнут брать кредиты у компаний, работающих нелегально, считают финансисты. Об этом сообщает газета «Ведомости» .

Банки просят оставить работающие сейчас модели оценки доходов заемщиков при принятии решений о том, предоставить ли им потребительский кредит. Также они требуют дать возможность использовать расчетные данные Росстата, поделился директор департамента банковского развития ассоциации банков России (АБР) Николай Тарасов.

В середине прошлого месяца ЦБ РФ по поручению президента Владимира Путина утвердил дорожную карту перехода кредиторов к использованию официальных сведений о доходах россиян. Центробанк начал дискуссию с представителями рынка о том, чтобы запретить банкам и микрофинансовым организациям (МФО) принимать во внимание информацию о доходах заемщика, в которой указаны данные, необходимые для получения потребительского кредита, рассказал зампред регулятора Алексей Гузнов в кулуарах ВЭФ 3 сентября.

Центробанк РФ хочет, чтобы во время расчета долговой нагрузки во внимание брали официальные документы. При этом подтверждать доход с помощью статистических моделей и неформальных документов, выдаваемых на работе, будет нельзя.

В соответствии с дорожной картой, кредиторам нужно будет брать данные из информационных систем ФНС и Соцфонда России с помощью сервиса «Цифровой профиль». Полный список сведений регулятор должен передать к 1 марта 2026 года.

Пока крупные кредитные организации используют свои модели оценки дохода заемщиков, чтобы выяснить, какая у них долговая нагрузка. Они базируются на статистике сотен тысяч наблюдений и соответствуют нормативным актам ЦБ.