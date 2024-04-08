Банки выдали ипотечных кредитов на 1 трлн рублей в I квартале 2024 года

Граждане России взяли более 256 100 ипотечных кредитов на сумму свыше 1 трлн рублей в I квартале 2024 года. Клиенты хотят успеть воспользоваться льготной программой, которая действует до июля, сообщают «Ведомости» .

Показатель за I квартал этого года меньше аналогичного периода год назад на 18% по объему и на 25% по количеству. В январе произошел традиционный спад в выдаче ипотеки, а теперь выдача показала рост в течение двух месяцев.

Например, в марте выдано 103 тыс. кредитов на сумму 446,4 млрд рублей. Также в марте показал рост средний размер ссуды по отношению к февралю — на 11%.

Месячный рост ипотеки связан с желанием граждан успеть воспользоваться льготной программой со сниженной ставкой. Она заканчивается в июле этого года.

Ранее руководитель инженерно-строительной компании «Мандарин-Строй» Александр Корягин заявил, что льготные категории граждан могут воспользоваться так называемой «дешевой» ипотекой. Расширение и продление этой программы может привести к росту цен на новостройки вместе с инфляцией.