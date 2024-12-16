Банки в России внезапно начали сокращать лимиты по кредиткам

Клиенты российских банков столкнулись с внезапными уменьшениями лимитов по кредитным картам в несколько раз или снижением их до нуля, пишет газета «Известия» .

На такой подход банков пожаловались клиенты трех крупных участников российского рынка. Количество подобных случаев повысилось в ноябре–декабре.

Клиенты ВТБ рассказали, что им уменьшали лимиты и в 2, и в 9 раз, и даже в 20 раз. Одному из клиентов вообще обнулили лимит без предупреждения, но после просьбы — вернули.

В пресс-службе ВТБ пояснили, что лимиты могут сократить клиентам, у которых высокая долговая нагрузка или просрочки.

С такими же ситуациями сталкивались клиенты Альфа-Банка и Сбербанка.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, на сегодняшний день для кредитных организаций в стране затратно иметь клиентов с высокой долговой нагрузкой из-за макропруденциальных лимитов (МПЛ) Центробанка. По ним ограничивается доля высокорискованных заемщиков — тех, кто направляет на обслуживание долгов большую часть собственного дохода.

Как уточнил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, сегодня банки одобряют меньше ссуд из-за увеличения ставок и закредитованности россиян. Однако спрос на заемные средства не исчез, а перетек в «пластик».

Из-за роста ставок по вкладам российским кредитным организациям приходится повышать комиссии или ухудшать условия займов. Например, может быть уменьшен грейс-период или снижены лимиты по кешбэку, объяснил экономист Андрей Бархота.