Банки в России массово обнуляют лимиты кредиток

Российские банки начали активно обнулять лимиты по кредитным картам. Эти действия они объясняют стремлением снизить долговую нагрузку клиентов, но, скорее, стремятся избежать увеличения резервов и не нарушать требования Центробанка, сообщает газета «Известия».

Согласно отзывам в Народном рейтинге «Банки.ру», большое количество клиентов «Ренессанс Банка» выражают недовольство в связи с аннулированием кредитных лимитов по их картам. С подобной практикой столкнулись даже те клиенты, которые всегда аккуратно вносили платежи и использовали льготный период. Представители банка указывают на то, что финансовая организация оставляет за собой право на одностороннее снижение лимита.

Похожая ситуация произошла в начале осени с клиентами «Почта Банка», которые массово получали уведомления об обнулении лимитов. В SMS-сообщениях их предупреждали, что с 9 сентября лимит будет равен нулю, и предлагали оформить карту ВТБ для перевода задолженности (в связи с предстоящим объединением компаний в 2026 году). Однако оформление карты ВТБ оказалось доступно не всем.

Тем не менее от внезапного обнуления лимитов пострадали и клиенты ВТБ. Некоторые активные пользователи кредитных карт, прилежно исполнявшие свои обязательства, сообщали о неожиданном снижении лимитов до нулевой отметки или до суммы текущей задолженности сразу по нескольким картам.

