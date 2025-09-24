Банки в 2025 году стали чаще прощать россиянам штрафы за просрочку кредитов

Банки в 2025 году значительно увеличили число случаев прощения штрафов и неначисления процентов по просроченным кредитам, чтобы снизить риски массовых банкротств клиентов, сообщает газета «Известия» .

В 2025 году банки стали заметно чаще прощать россиянам штрафы за просрочку платежей по кредитам. По данным Объединенного кредитного бюро, доля таких случаев выросла с 0,01% до 0,6–1,25% за первое полугодие. Кроме того, в 36% случаев банки перестали начислять проценты на просроченные долги, тогда как год назад этот показатель составлял 20%.

Эксперты объяснили, что прощение штрафов и неначисление процентов — распространенная практика, позволяющая банкам сократить объем просроченной задолженности и избежать дополнительных расходов на взыскание долгов через суд или коллекторов. Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев отметил, что банкам выгоднее получить хотя бы часть долга, чем ничего.

В то же время механизм реструктуризации кредитов работает неэффективно: в апреле–июне 2025 года банки отклонили 80% заявок на смягчение условий и предоставление кредитных каникул. Основная причина отказов — отсутствие необходимых документов, подтверждающих ухудшение финансового положения заемщика. Представители банков советуют обращаться за реструктуризацией заранее, до возникновения просрочки, чтобы повысить шансы на одобрение.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств отметили, что индивидуальный подход к клиентам помогает банкам сохранить платежеспособных заемщиков и снизить риски. Однако финорганизации не обязаны идти на уступки, и реструктуризация доступна только тем, кто действительно оказался в сложной ситуации и может подтвердить это документально.

Эксперты считают, что тенденция к либерализации политики банков по реструктуризации долгов может сохраниться, однако рост числа просрочек и банкротств среди заемщиков также продолжится из-за накопления рисков в финансовой системе.