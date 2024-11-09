Банки перестали принимать у россиян некоторые доллары

Отечественные и зарубежные банки перестали принимать от граждан старые ветхие доллары США из-за того, что санкции мешают продавать и покупать валюту за границей, поэтому банкноты стали проверять более тщательно, об этом агентству «Прайм» рассказал финансист Лазарь Бадалов.

Из-за санкций банки не могут торговать валютой за рубежом, а в текущих условиях обмен одной ветхой банкноты кредитным организациям обходится в круглую сумму, поэтому им проще отказаться от таких долларов.

«То есть банкнотная сделка совершается на миллионы, десятки миллионов в валюте. А одну ветхую банкноту никто не будет везти за рубеж», — пояснил эксперт.

Эта же практика распространяется на «белые» доллары, которые выпустили до 2009 года. Доллары старого образца подделать проще, чем нового, а обменять их за границей также непросто, как ветхие.

Банки выбрали стратегию по снятию с себя ответственности за такой обмен валютами и теперь тщательно выбирают, какие банкноты готовы обменять, а какие — нет. Эксперт предлагает оставить ветхие доллары для зарубежной поездки или попытаться их использовать при покупке в duty-free.