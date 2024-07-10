Банки Ozon и «Яндекса» стали лидерами по темпам прироста вкладов

Банки Ozon и «Яндекса» обогнали конкурентов по приросту вкладов, привлекая клиентов с помощью рекламы и кешбэка, сообщает РБК .

Банки, открытые крупными российскими маркетплейсами, обогнали конкурентов в лице классических кредитных организаций по темпам прироста вкладов.

Так, с начала 2024 года клиенты оставили на депозитах в "Яндекс Банке" (входит в группу «Яндекс») 37,4 млрд руб., увеличив объем средств данной кредитной организации в 2,5 раза.

Озон Банк, принадлежащий маркетплейсу Ozon, за тот же период увеличил объем привлеченных вкладов в 2,1 раза. К 1 июня на его депозитах оставили средства в количестве 10,4 млрд руб.

Озон Банк занимает всего 61-е место по активам в России, а Яндекс Банк — 87-е. Как считают эксперты, им удалось обогнать конкурентов, занимающих высокие позиции, благодаря высоким ставкам по вкладам и возможностям рекламировать свои финансовые продукты на маркетплейсах. Кроме того, при оплате картами этих кредитных организаций предусмотрен большой кешбэк.

Яндекс Банк и Озон Банк за 5 месяцев этого года привлекли на вклады больше средств, чем такие крупные организации, как Почта Банк, «Уралсиб», банк «Россия», банк «Открытие» и Хоум Банк. Кроме того, банки маркетплейсов существенно наращивают активы и капитал.

Однако некоторые эксперты уверены, что прирост вкладов в банки маркетплейсов временный, так как привлечение новых активных клиентов из числа пользователей этих торговых площадок имеет свои пределы.