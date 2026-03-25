Банки могут начать предупреждать россиян о блокировках

Центробанк России (ЦБ) в официальном Telegram-канале заявил, что финансовым учреждениям страны необходимо активно и доступно сообщать клиентам о примененных ограничениях и процедурах их устранения.

В ЦБ пояснили, что банки должны самостоятельно обращаться к клиентам сразу после блокировки операций и удаленного обслуживания на основании норм в области противодействия киберугрозам и легализации доходов, не ожидая обращений граждан.

Банк России рекомендовал кредитным организациям уведомлять клиентов не только о факте ограничений, но и о правовых основаниях для таких мер. Также клиентам рекомендовано предоставлять возможность связи с банком через удаленные каналы даже после отключения доступа к онлайн-сервисам.

ЦБ отметил, что российские банки должны детально объяснять клиентам последовательность действий для решения проблемы, а при мотивированном отказе в снятии блокировки — порядок обжалования этого решения.

Если информация о клиенте находится в базе данных Банка России о мошеннических операциях, следует проинформировать его о способах подачи заявления на исключение из списка. Например, предоставить ссылку на соответствующий раздел интернет-приемной регулятора.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.