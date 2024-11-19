Банки Китая ввели ограничения по черным спискам юрадресов

Из-за санкций крупные банки КНР — Chouzhou Commercial и Bank of China — начали делать черные списки юридических адресов компаний, в результате этого с ограничениями на использование счетов столкнулись и неподсанкционные фирмы, сообщает РБК .

Это заметили юристы и консультанты, которые специализируются на расчетах с Китаем.

Как пояснили в консалтинговой компании ITSWM, динамичный характер антироссийских санкций требует от банков мониторинга большого количества сведений, в том числе и KYC (Know Your Customer, «Знай своего клиента»), в которые входят данные об адресе регистрации. Если один из реквизитов клиента в системе совпадает с данными санкционного лица, то он должен отреагировать. В случае если банк проведет операцию с вовлечением санкционных лиц, можно ждать серьезных последствий.

Там добавили, что для уменьшения времени и затрат на обработку информации банки автоматизируют процессы. В этом случае на основании совпадения адреса клиентов могут отметить красным флагом, и ограничить им использование счетов.

По словам советника коллегии адвокатов Pen & Paper Романа Кузьмина, международная практика по данному вопросу исходит из того, что расположения фирмы по одному адресу с подсанкционной компанией является красным флагом, поэтому контрагенту нужно сделать проверку, чтобы убедиться, что реально клиент не действует в интересах подсанкционного лица.

Сейчас ограничения на основании адреса регистрации стали приобретать массовый характер. Как рассказала юрист практики сопровождения международных проектов CLS Анна Долгова, рестрикции коснулись гонконгских и турецких адресов, но, возможно, этот список не ограничен.