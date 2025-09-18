Банки и маркетплейсы кредитуют россиян через свои МФО — эксперт

По данным СРО «МиР», в сегменте независимых МФО во II квартале 2025 года к I кварталу 2025 года наблюдается снижение выдач на 1,4%, объем выдач составил 136 млрд рублей (в I квартале 2025 года — 138 млрд рублей). При этом в IV квартале 2024 года объем выдач составлял 144 млрд рублей. Таким образом, можно говорить о снижении выдач второй квартал подряд, отметил эксперт.

По его словам, в сегменте банковских и маркетплейсовых МФО наблюдается противоположная тенденция: здесь объем выдач во II квартале 2025 года составил 226 млрд рублей (+19% к I кварталу 2025 года). Таким образом, основной вклад в рост выдач был внесен за счет дочерних банковских и маркетплейсовых структур. Они имеют доступ фондированию на более выгодных условиях, а также стабильный и широкий поток новых клиентов в виде генерируемого материнскими компаниями отказного трафика, что позволяет им снижать расходы на привлечение новых заемщиков.

При этом рост доли онлайн выдач в общем объеме является долгосрочным трендом на рынке МФО, планомерно усиливающимся на протяжении последних лет. Это связано с тем, что сектор МФО последовательно становится все более технологичным, постоянно расширяя компетенции по осуществлению качественного скоринга заемщиков дистанционно. Еще один фактор — потребительские привычки, общий ритм жизни ускоряется, и сегодня клиенты все больше стремятся к тому, чтобы их потребности закрывались максимально быстро и удобно, в формате «здесь и сейчас», что и обеспечивают современные игроки рынка, добавил собеседник.

«По нашим прогнозам, по итогам года объем выдач будет находиться в коридоре 2-2,2 трлн рублей, аффилированные с банками и маркетплейсами МФО продолжат оставаться драйверами роста рынка во втором полугодии 2025 года. По итогам 2025 года их доля на рынке может вырасти до 60-70%. Общее количество МФО на рынке год к году может сократиться на 10-15%», — спрогнозировал Быков.