Банк ВТБ списал 98 млрд рублей санкционных активов

Группа ВТБ в конце 2024 года списала санкционные активы на 98 млрд рублей и объявила о планах по дальнейшему улучшению финансовых показателей в 2025 году, сообщает «Царьград» .

В конце 2024 года группа ВТБ впервые исключила с баланса часть санкционных активов и обязательств на сумму 98 млрд рублей. Этот показатель оказался ниже ожидаемого из-за ужесточения требований Центрального банка России к подобным операциям. В 2025 году банк намерен продолжить расчистку баланса, чтобы повысить прибыль.

Первая волна реорганизации позволила ВТБ получить чистую прибыль в размере 21 млрд рублей по МСФО, что помогло выполнить финансовый план за прошлый год. По словам Пьянова, вторая волна реорганизации может увеличить прибыль еще на несколько десятков миллиардов рублей и улучшить финансовые результаты к концу 2025 года.

Согласно отчету по МСФО, в октябре 2025 года ВТБ получил 26,4 млрд рублей прибыли, что на 11,1% меньше, чем годом ранее. За январь-октябрь 2025 года чистая прибыль составила 407,2 млрд рублей, что соответствует уровню прошлого года. Целевой показатель банка на 2025 год — около 500 млрд рублей. Пьянов подтвердил намерение достичь этой цели.

Вторая волна реорганизации, по словам представителей банка, станет завершающей, и на 2026 год подобных операций не планируется. В будущем ВТБ планирует получать доходы от санкционных активов с помощью различных судебных стратегий. Пьянов отметил, что объем замороженных активов сопоставим с претензиями банка в исках против структур JP Morgan, включая четыре иска на общую сумму более 595 млн долларов и 108,6 млн евро.