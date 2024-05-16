Банк «Тинькофф» представит новую дивидендную политику
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
«Тинькофф» после обновления стратегии представит новую дивидендную политику, рассказал председатель правления Станислав Близнюк в интервью РИА Новости.
Он отметил, что в рамках принятой политики банка выплаты проходили ежеквартально в размере до 30% чистой прибыли по МСФО.
Однако выплаты дивидендов были временно приостановлены в 2021 году. Последними стали промежуточные дивиденды за четвертый квартал 2020 года.
Обновленная стратегия развития будет представлена в начале 2025 года. Также планируется разработать новую дивидендную политику.