Банк России зафиксировал замедление роста цен до 5,6%

По итогам 2025 года инфляция в России опустилась до минимального значения с 2020 года, составив 5,6% против 9,5% годом ранее, сообщили в пресс-службе Банка России.

Наиболее заметно в прошедшем году замедлился рост цен на непродовольственные товары, которые в среднем подорожали лишь на 3,0%.

Цены на целый ряд товаров этой категории, включая обувь, средства связи, электронику и автомобили, продемонстрировали снижение. В то же время сохраняется значительный рост стоимости услуг, которые стали дороже на 9,3%, а также продовольственных товаров, подорожавших на 5,2%. Годовой темп прироста цен с исключением сезонной составляющей в декабре составил 2,6%.

Отдельно отмечается продолжающееся снижение стоимости бензина и сахара, а также аномально низкий для конца года рост цен на яйца, овощи и фрукты. Показатели базовой инфляции, очищенной от разовых факторов, оставались в целевом диапазоне Банка России 4–6%.

Регулятор подтвердил намерение сохранять жесткие денежно-кредитные условия, необходимые для устойчивого возвращения годовой инфляции к цели в 4%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.