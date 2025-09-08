Банк России может снизить ключевую ставку

Большинство аналитиков ожидают сокращения до 16%. Это решение обусловлено устойчивым замедлением инфляции — годовой рост цен на 1 сентября оценивается в 8,3%, что ниже прогноза ЦБ, а к концу III квартала может достичь 8%.

Параллельно наблюдается выраженное охлаждение экономической активности: рост ВВП во II квартале составил лишь 1,1% против ожидаемых 1,8%, а консенсус-прогноз на год снижен с 1,5% до 1,2%. Замедление затронуло ключевые сектора — экспортно-ориентированные отрасли демонстрируют отрицательную динамику весь последний год, а объем потребительского кредитования (без учета ипотеки) сокращается.

Жесткие денежно-кредитные условия, при которых разрыв между ключевой ставкой и инфляцией увеличился втрое с начала года, сдерживают инвестиционную активность и повышают риски переохлаждения экономики. Сторонники агрессивного снижения ставки на 2 п. п. указывают, что это поддержит кредитование предприятий и синхронизирует монетарную политику с обновленным бюджетным планом. Однако сохраняются риски, связанные с бюджетной неопределенностью — расходы на оборону и фискальный импульс могут создать проинфляционное давление, а слишком быстрое снижение ставки может спровоцировать расчеты бизнеса на низкие ставки в среднесрочной перспективе, что при высокой загрузке мощностей способно вернуть инфляцию к повышенным значениям.

Средние ставки по вкладам уже снизились до 15,7% (на 6,5 п. п. с декабря 2024 года), опережая динамику ключевой ставки. Окончательное решение регулятора будет учитывать данные по инфляционным ожиданиям на конец сентября, утвержденный трехлетний бюджетный план и динамику кредитования, при этом дальнейшее смягчение политики вероятно сохранит осторожный подход с возможными паузами для оценки эффекта от принимаемых мер, считают эксперты издания.