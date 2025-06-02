Банк России испытывает сейчас беспрецедентное давление с разных сторон

Банк России — это структура, которая испытывает сейчас беспрецедентное давление с разных сторон: со стороны крупного бизнеса, законодателей и правительства, общественного мнения, кредитных организаций, сообщила РИАМО управляющий партнер аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.

Во-первых, на ЦБ давит крупный бизнес, представителей которого видно и слышно, отметила она. Спустя почти год удержания ключевой ставки на очень высоком, почти заградительном уровне для большинства компаний и россиян, у крупного бизнеса, традиционно самого устойчивого, начали заканчиваться свободные деньги. Этим объясняется торможение в части реализации крупных инвестиционных проектов, в которых не участвует государство или участвует минимально.

Во-вторых, законодатели и правительство, которые планируют и исполняют бюджет.

«Чем выше ключевая ставка, тем крепче национальная валюта, так как инвестиции выгодно размещать именно в рублях (отсюда и интерес иностранных инвесторов к российским рублевым инструментам). Вместе с тем, чем крепче рубль, тем меньший доход от продажи нефти поступает в российский бюджет, а нефть укрепилась на относительно низких значениях», — объяснила эксперт.

В-третьих, общественное мнение. Так, согласно недавнему опросу, население ожидает инфляцию в 13,4% по итогам года. Это почти в два раза выше обновленного Минэкономразвития прогноза в 7,6% и выше текущих почти 10%. Эти ожидания говорят о тренде на траты, а не на сбережения капиталов.

«Подливает масла в огонь рост тарифов ЖКХ, из-за которого вырастут цены примерно на все», — подчеркнула Косарева.

В-четвертых, банки. Организации ожидают смягчения монетарного курса и снижают высокую стоимость фондирования, сокращая ставки по вкладам и кредитам, не дожидаясь официального решения регулятора, добавила эксперт.