Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25% годовых

За сохранение ставки было семь голосов, против — два. Поэтому комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 5,25%. Двое членов комитета предлагали, чтобы ставку понизили до 5%.

Британский регулятор предполагает, что ИПЦ в ближайшей перспективе вернется к целевому показателю, близкому к 2%, однако во второй половине этого года немного вырастет примерно до 2,5%. Причина этому — стоимость энергоносителей.

По майским прогнозам, через два года ИПЦ достигнет показателя 1,9% (во II квартале 2026 года).