Бананы резко подорожают в российских магазинах

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, стоит ли ожидать роста стомости бананов в ближайшее время в связи с их возможным дефицитом, сообщает «Вечерняя Москва».

За первые восемь месяцев 2023 года Россия сократила импорт бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн, что является наименьшим показателем за последние 12 лет. В среднем страна приобретала 958 тысяч тонн этого продукта, что составляло около 20-25% от общего объема экспортируемых Эквадором бананов.

По мнению специалиста, Эквадор занимает лидерские позиции в экспорте бананов в Россию, обеспечивая свыше 80 процентов общего объема. Изменения в поставках могут быть вызваны общественно-политическими проблемами в Эквадоре. Тем не менее, нельзя утверждать, что ситуация претерпела катастрофические изменения. В случае крайних обстоятельств, Россия сможет закупить бананы в других странах, добавил эксперт.

«Закупка бананов — это регулируемая ситуация. Россия примет необходимые меры для закупки в других африканских, латиноамериканских и азиатских странах. Это не тот товар, который у других стран в дефиците, его легко купить у других поставщиков», — отметил Остапкович.

Эксперт добавил, что Эквадор сможет сохранить свои объемы поставок, так как Россия с этим поставщиком работает по долгосрочному контракту, который рассчитан минимум на год. В случае, если Эквадор не сможет обеспечить необходимый объем бананов для нашей страны, они столкнутся с определенными штрафами. Эквадор сделает все возможное, чтобы преодолеть эту непредвиденную ситуацию, заверил эксперт.

Он уточнил, что в настоящее время рынок насыщен, и российские магазины имеют достаточное количество бананов. В прошлом году возникли сложности с поставками из Эквадора, но эту проблему удалось решить в течение месяца. Тем не менее, торговые сети могут повысить цены на продукт от 30 до 50%.

В России не стоит ожидать дефицита бананов, так как это не тот вид импорта, который может внезапно прекратиться. В любой момент найдется государство, готовое быстро предоставить России этот продукт, заключил Остапкович.