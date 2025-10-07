Бананы из Крыма: в России построят первую теплицу

Замминистра Тютюник: если будет спрос, в Крыму могут начать выращивать бананы

Заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник заявил, что говорить о выращивании бананов на полуострове пока рано, но первую теплицу уже строят, сообщает Крымское информационное агентство .

«Мы никогда не отказываемся от каких-то новых решений тех или иных задач. И поэтому никто не может сказать, что у нас не будут выращивать бананы», — сказал Тютюник.

По его словам, если будет спрос, если технологию начнут реализовывать в других субъектах, то направление будет развиваться и в Крыму.

На Южном берегу Крыма, пусть и не в объемах индустрии, но уже культивируют субтропические растения, например, киви и лимоны.

Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лу сообщила о начале строительства в России первой тепличной плантации для культивирования бананов. В июле текущего года российское правительство внесло бананы в список агропродукции, производимой в стране.

