сегодня в 18:41

Балашихинский «Криогенмаш» вывел Россию на мировую арену в области транспортировки сжатого газа

Ведущее предприятие городского округа Балашиха «Криогенмаш» готовится к началу серийного выпуска контейнеров-цистерн HELIUM CM 42 для транспортировки жидкого гелия. Презентация агрегата пройдет на Петербургском международном газового форуме, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уникальное изделие позволяет перевозить гелий при температуре -269 градусов по Цельсию. Всего в мире производством таких „термосов“ занимаются три страны — Америка, Германия и Япония. Теперь „Криогенмаш“ включил в этот список и Россию», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Инновационный криогенный контейнер создан с целью безопасного временного хранения и перевозки охлажденного гелия различными видами транспорта. Разработка полностью соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства и международным стандартам перевозки опасных грузов.

Данная модель контейнера имеет телепатическую систему, которая позволяются удаленно отслеживать данные о процессе эксплуатации и рабочие параметры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.