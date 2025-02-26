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Балашиха вошла в число лидеров по уровню доходов

Балашиха вошла в рейтинг городов с самым высоким уровнем дохода по итогам 4 квартала 2024 года, составленный Финансовым университетом при правительстве РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Согласно исследованию, оценивающему среднемесячный доход на человека в городах с населением более 100 тысяч человек, Балашиха заняла место в десятке лидеров.

Александр Шатилов, комментируя результаты исследования, отметил, что подмосковные города постепенно догоняют столицу по уровню доходов. Это связано с рядом факторов, включая:

урбанизацию и сглаживание разрыва между Москвой и Подмосковьем: Улучшение логистики и интеграция Подмосковья в столичные экономические связи способствуют росту доходов;

дефицит квалифицированных кадров: В условиях конкуренции за специалистов, работодатели в Подмосковье вынуждены повышать заработную плату;

развитие промышленных отраслей: В условиях импортозамещения, отрасли, культивируемые в городах-спутниках Москвы, такие как машиностроение, металлургия и химическая промышленность, становятся все более востребованными.

Этот результат подтверждает высокий уровень экономического развития Балашихи и благосостояния ее жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.