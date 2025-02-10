Багреева: заказчики Москвы провели больше 4 тыс совместных закупок в 2024 году

На Портале поставщиков в минувшем году заказчики столицы смогли провести более 4 тыс. совместных котировочных сессий, в ходе которых город сэкономил порядка 400 млн рублей, поделилась заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева .

«Совместные котировочные сессии дают возможность заказчикам объединять свои потребности в товарах, работах и услугах и вместе проводить более крупные закупки. Такой способ дает возможность городу привлекать наибольшее число поставщиков, наращивать конкуренцию между ними и сэкономить средства. Предприниматели, в свою очередь, могут заключать контракты сразу с несколькими организациями и увеличивать продажи», — прокомментировала заммэра.

Котировочная сессия — это мини-аукцион. Его участники конкурируют между собой, последовательно понижая изначальную максимальную цену контракта. Данные процедуры ведутся по 3, 6 или 24 часа. Победителем становится тот участник, который смог предложить наименьшую цену.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов объяснил, как именно ведутся совместные котировочные сессии на Портале.

«Чаще всего столичные заказчики объединяются для закупки строительных материалов. За прошлый год состоялось свыше 2,3 тыс. подобных процедур — это более 50% от общего числа совместных сессий. На втором месте — канцелярские и бумажные изделия, на приобретение которых заключено свыше 700 контрактов. На третьем месте - хозтовары и бытовая техника. Число таких совместных закупок превышает 660», — добавил он.

Совместные котировочные сессии для заказчиков Москвы проходят на Портале поставщиков с 2023 года. Организатор сессии выбирает формат «Совместная закупка» и приглашает одного или нескольких заказчиков из того же региона, которые закупают товары аналогичной категории. После организатор указывает объем товаров для каждого из них и публикует закупку.

На Портале поставщиков на сегодняшний день функционирует почти 60 тыс. государственных и муниципальных заказчиков и порядка 360 тыс. предпринимателей.