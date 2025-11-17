Багреева: За 9 месяцев столичные заказчики провели 3 тысячи совместных закупок

В период с января по сентябрь текущего года московские заказчики организовали на Портале поставщиков три тысячи совместных котировочных сессий. Данный формат закупочных процедур обеспечил городскую казну экономией свыше 600 млн рублей, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она уточнила, что совместные котировочные сессии дают возможность заказчикам объединять усилия при приобретении однотипных товаров в рамках своего региона. Это способствует формированию более крупных заказов, которые привлекают большее число поставщиков, усиливая конкуренцию.

«За 9 месяцев этого года столичные учреждения провели на портале поставщиков три тысячи совместных закупок на 1,7 млрд рублей, что на 44% превышает объем за тот же период прошлого года. В среднем в одной совместной закупке участвовали четыре организации. Такой формат позволил городским заказчикам сэкономить 607,6 млн рублей — на 74% больше, чем за 9 месяцев прошлого года, – пояснила Багреева.

Котировочная сессия представляет собой мини-аукцион, в ходе которого участники вступают в конкуренцию, последовательно снижая начальную максимальную стоимость контракта. Продолжительность таких процедур составляет 3, 6 или 24 часа. Победителем признается участник, предложивший самую низкую цену.

Возможность совместных закупок, изначально созданная для других регионов, была усовершенствована с учетом масштабов и особенностей столичных procurement. Московские заказчики получили доступ к этому инструменту осенью 2023 года. Организатор котировочной сессии вправе пригласить к участию в закупке иных заказчиков из своего региона, которым требуется такая же продукция. Каждый из участников указывает необходимый ему объем товара, после чего организатор публикует объявление о закупке.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, наибольшую долю в объеме совместных закупок городских учреждений в этом году составляют строительные и хозяйственные товары.

«За 9 месяцев их приобрели на 378,4 и 155 млн рублей соответственно. На третьем месте – бумага и канцелярские изделия, сумма закупок которых составила 105,2 млн рублей», – сказал Пуртов.

Портал поставщиков (https://zakupki.mos.ru/) был создан в 2013 году с целью автоматизации закупок небольшого объема. Ассортимент товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, насчитывает более 3,2 млн уникальных позиций. Ежедневно на этой платформе заключается приблизительно 1,5 тыс. контрактов.