Багреева: за 5 лет столица реализовала больше 8 тыс коммерческих объектов

За последние пять лет на городских торгах в Москве было продано свыше 8,4 тыс. объектов коммерческой недвижимости, включая здания и помещения с земельными участками. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она уточнила, что бизнесмены могут купить у города как отдельные помещения, так и целые здания для своих нужд. Большая часть объектов имеет универсальное назначение, что позволяет размещать здесь магазины, кафе, рестораны, спортивные клубы, учебные заведения, медицинские центры и другие предприятия.

«С мая 2020 по май 2025 года город реализовал свыше 8,4 тыс. объектов нежилой недвижимости общей площадью более 1,7 млн кв. м. Лидерами стали Центральный округ: здесь было продано 1,3 тыс. объектов, а также Западный и Восточный округа: в них с торгов ушло примерно по тысяче зданий и помещений», — отметила Багреева.

Заммэра добавила, что всего в аукционах приняли участие более 54 тыс. физических и юридических лиц.

Самый крупный лот за этот период — комплекс из трех зданий площадью более 25 тыс. кв. м, расположенных по адресам: Большой Черкасский переулок, д. 4, стр. 1; Никольская улица, д. 8/1, стр. 1; Никольская улица, д. 10/2, стр. 2АВ. Наименьший объект — помещение площадью всего 1,5 кв. м по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 78.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в среднем за одно помещение соревнуются семь участников, за здание — пять. Но есть лоты, которые вызывают ажиотаж среди десятков претендентов.

«Например, среди самых популярных лотов за последние пять лет — нежилое помещение в районе проспекта Вернадского. За объект площадью 45,4 кв. м в д. 28, стр. 1, на улице Удальцова боролись сразу 74 участника», — пояснил Пуртов.

В столице выставляют на торги разное имущество, а инвестпортал является витриной предлагаемых объектов. В разделе «Имущество от города» публикуют всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии.

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