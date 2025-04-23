Багреева: в столице сократили срок оплаты по госконтрактам до 4 рабочих дней

За последние 3 года средний срок оплаты госконтрактов столичному бизнесу уменьшился более чем на 40%, что повышает эффективность закупок и делает госзаказ более привлекательным для предпринимателей города. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она уточнила, что согласно федеральному законодательству, максимальный срок оплаты по госконтрактам с 2022 года составляет 7 рабочих дней. Однако в Москве к концу 2024 года этот период в среднем сократился до 4 дней. Такого результата удалось добиться благодаря отлаженной контрактной системе и активной цифровизации процессов.

«Теперь предприниматели быстрее получают денежные средства за поставленные товары и выполненные работы и услуги, что способствует еще большему вовлечению бизнеса в госзаказ и росту объема заключаемых контрактов. Так, в первом квартале 2025 года город подписал со столичными поставщиками в рамках 44-ФЗ контракты на 345,3 млрд рублей, что более чем на 60% превысило показатель первого квартала 2022 года», — отметила Мария Багреева.

Департамент по конкурентной политике Москвы активно работает над вовлечением предпринимателей в систему госзакупок. Уменьшение сроков оплаты — лишь один из инструментов в этом направлении.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, ускорению ключевых этапов закупочного цикла способствуют удобные электронные сервисы и унифицированная документация. Это, в свою очередь, повышает интерес бизнеса к госзаказу.

«На сегодняшний день на одного заказчика в контрактной системе столицы приходится 24 поставщика, что обеспечивает высокий уровень конкуренции и дает возможность государственным и муниципальным учреждениям оперативно получать качественные товары, работы и услуги», — пояснил Пуртов.

Московская контрактная система продолжает демонстрировать высокую эффективность. Столица занимает лидирующие позиции в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых решений и поддержке малого бизнеса госзаказ в Москве обеспечивает экономию на всех этапах.