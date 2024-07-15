Багреева: в Москве за первое полугодие 2024 года реализовали около 8,7 тыс объектов на торгах

С января по июнь текущего года столица реализовала на земельно-имущественных торгах около 8,7 тыс. различных объектов, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Данный показатель на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди объектов — нежилые здания и помещения для бизнеса, земельные участки для коммерческого и частного строительства, квартиры, машино-места, нестационарные торговые объекты.

«Предпринимателям и жителям города доступны аренда или купля напрямую у города различных видов недвижимости, а также получение права на строительство, размещение некапитальных объектов или ведение торговой деятельности, участвуя в открытых торгах. Наибольшим спросом пользовались машино-места: с января по июнь было продано более 5,8 тыс. лотов», — уточнила Багреева.

Помимо этого, популярна и жилая недвижимость: горожане купили у Москвы почти 1,2 тыс. квартир. В тройку лидеров вошли коммерческие помещения и здания: с начала года инвесторы приобрели и арендовали свыше 1,1 тыс. объектов.

Также с января по июнь текущего года было реализовано порядка 379 нестационарных торговых объектов, в которых предприниматели смогут открыть кафе и пункты проката спортинвентаря, продовольственные и сувенирные магазины, а также павильоны и киоски, постаматы и торговые автоматы, тележки с мороженым и напитками, бахчевые развалы и елочные базары.

Торги прошли по 96 земельным участкам. Из них 65 лотов — для индивидуального жилищного строительства, а остальные — для коммерческого использования.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что в текущем году конкуренция на торгах составила более 7 участников на один лот. Из всех реализованных объектов самым востребованными оказались квартиры — на один объект претендовало 14 участников.

«На торгах по продаже и аренде земельных участков конкуренция составила в среднем 13 участников на лот. За приобретение коммерческих помещений конкурировали в среднем более 7 инвесторов, а за аренду — 5. Конкуренция при продаже машино-мест и нестационарных объектов составила в среднем 4 и 2 участника соответственно», — прокомментировал Пуртов.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал столицы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».

Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.